Démographie : Elon Musk avertit encore la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Elon Musk a de nouveau cité la Corée du Sud comme l’exemple le plus préoccupant au monde en matière de chute démographique.Dans le podcast de l’entrepreneur américain Peter Diamandis, diffusée hier, le PDG de Tesla a déclaré que l’un des signes montrant qu’un pays ne va pas dans la bonne direction est le moment où les couches pour adultes deviennent plus nombreuses que celles pour bébés. Il a ajouté que le pays du Matin clair avait déjà franchi ce seuil il y a plusieurs années.Le milliardaire américain a également affirmé que la population sud-coréenne serait divisée par 27 après trois générations pour représenter seulement 3 % de sa taille actuelle. Il a ensuite estimé que la Corée du Nord n’aurait même pas besoin d’envahir, et qu’il suffirait de traverser la frontière à pied.Ce n’est pas la première fois qu'Elon Musk évoque la Corée du Sud en présentant le déclin démographique comme une crise majeure pour l’humanité. Le taux de fécondité y a atteint 0,75 enfant par femme en 2024.