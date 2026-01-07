Croissance 2026 : le gouvernement mise sur l’IA

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Economie et des Finances a dévoilé, aujourd’hui, la stratégie nationale de croissance économique pour 2026, qui vise entre autres une progression de 2 % du PIB.Alors que la croissance potentielle ralentit d’année en année, notamment à cause de la diminution de la population, le gouvernement veut faire de l’intelligence artificielle (IA) un de ses leviers. Il vise à positionner le pays parmi les trois leaders mondiaux en la matière, via la grande transition de tous les secteurs vers l’IA, et à porter ainsi les fondamentaux économiques à un niveau plus élevé.Afin de soutenir une telle ambition, les travaux de construction d’un centre informatique dédié seront lancés avant la fin de l’année et un modèle IA sud-coréen sera bientôt dévoilé. L’exécutif mise également sur l’IA physique pour dominer les filières des robots, des voitures autonomes ou encore de l’électroménager.Séoul veut également faire de la décarbonisation et de la transition vers les énergies renouvelables un nouveau moteur de croissance et développer davantage les industries stratégiques, comme celles de semi-conducteur, de l’armement, de biotechnologie et de culture.Pour mieux financer cette stratégie, le gouvernement sollicitera la participation directe des citoyens, à travers notamment le Fonds national de croissance, dédié aux industries de pointe, lancé le mois dernier.