Lee Jae Myung rencontrera Sanae Takaichi le 13 janvier à Nara

Photo : YONHAP News

Le président de la République se rendra au Japon le 13 janvier pour un séjour de deux jours. Lors d'un briefing tenu cet après-midi à la Maison Bleue, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale a déclaré que Lee Jae Myung est attendu à Nara pour s'entretenir avec Sanae Takaichi, en présence d’un nombre restreint de personnalités.Les deux dirigeants auront également un échange informel en tête-à-tête, suivi d’un dîner officiel. Une réunion élargie et une déclaration conjointe à la presse sont également prévues.Selon Wi Sung-lac, la Première ministre japonaise a suggéré cette visite lors de sa dernière rencontre avec le chef de l'Etat sud-coréen en marge du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju en octobre dernier.Le conseiller présidentiel a indiqué que cette troisième rencontre sera l'occasion de renforcer la coopération humanitaire entre Séoul et Tokyo sur des questions historiques, dont celle de la mine de Chosei, où des travailleurs coréens ont été exploités pendant l'occupation japonaise.Les discussions porteront également sur la péninsule coréenne, ainsi que sur les enjeux régionaux et mondiaux. Wi Sung-lac a affirmé que le Japon constitue un partenaire clé pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région. Selon lui, dans un contexte international en mutation rapide, les deux nations doivent approfondir leur collaboration en communiquant étroitement.