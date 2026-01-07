Loi martiale : report des réquisitions dans le procès de Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Le tribunal du district central de Séoul a tenu, hier à partir de 9h20, l'audience des plaidoiries finales du procès pour insurrection visant l’ancien président Yoon Suk Yeol, l’ex-ministre de la Défense Kim Yong-hyun et l’ancien chef de l’Agence nationale de la police Cho Ji-ho, entre autres.Cependant, plus de sept heures ont été consacrées à l’examen des preuves présentées par la défense de l’ancien ministre Kim, empêchant l’achèvement de celui des preuves des autres accusés.Finalement, vers 22h, la Cour a estimé qu’« il serait difficile de considérer qu’un débat mené à l’aube constitue une plaidoirie appropriée » et décidé de fixer une audience supplémentaire le 13 janvier, au cours de laquelle auront lieu les réquisitions du parquet spécial et les dernières déclarations de l’ancien chef de l'Etat.Les huit accusés ont tous donné leur accord à ce report.