Loi martiale : reprise des différents procès cette semaine

Photo : YONHAP News

Les procès liés à la loi martiale, proclamée le 3 décembre 2024 par Yoon Suk Yeol, reprendront leur cours cette semaine après deux semaines de pause.Ce lundi, se tiendra la première audience sur l'« aide apportée à l'ennemi » de l'ancien président. L'ex-ministre de la Défense, Kim Yong-hyun, et l'ex-commandant du Commandement du contre-espionnage (DCC), Yeo In-hyeong, seront auditionnés.Dans cette affaire, Yoon Suk Yeol est accusé d’avoir fait voler des drones au-dessus de Pyongyang en octobre 2024, dans le but de préparer des arguments justifiant la proclamation de l'état d’exception, portant ainsi atteinte aux intérêts militaires du pays. Ces drones se sont écrasés aux environs de la capitale nord-coréenne, provoquant une fuite d'informations militaires confidentielles de l'armée sud-coréenne qui aurait profité au Nord.Demain, dans le cadre du procès de l'ancien chef de l'Etat pour insurrection, une audience supplémentaire sera organisée, au cours de laquelle se dérouleront les réquisitions du parquet spécial et des dernières déclarations de l’accusé.Vendredi, le verdict en première instance est attendu sur l'accusation d'obstruction à l’exercice des fonctions publiques pesant sur le dirigeant destitué.Enfin, ce soir aura lieu la dernière audition de l'ex-ministre de l’Intérieur, Lee Sang-min, en poste au moment des faits. Le tribunal du district central de Séoul entendra les réquisitoires, les dernières plaidoiries de la défense et les dernières déclarations du prévenu. Plusieurs chefs d’accusation sont retenus contre lui : complicité dans la proclamation de la loi martiale, abus de pouvoir ou encore parjure. L'ancien ministre est notamment suspecté d’avoir demandé, le 3 décembre vers minuit, à l’Agence nationale de lutte contre les incendies (NFA) de couper l'eau et l’électricité des locaux de certains médias critiques envers le gouvernement, sur ordre de l'ancien chef de l'Etat.Par ailleurs, plusieurs audiences sont prévues cette semaine dans l'affaire de la mort d’un soldat du Corps des Marines et dans celle de corruption de l'ancienne Première dame, Kim Keon-hee.