Kim Yo-jong condamne l'incursion de drones présumés sud-coréens

Pyongyang a de nouveau condamné le survol de son territoire par des drones, qui seraient d'origine sud-coréenne.Hier, Kim Yo-jong, la vice-directrice du comité central du Parti des travailleurs, a déclaré à l'agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA) que la violation de l'espace aérien de la Corée du Nord par les drones venus du Sud constituait une évidence. Elle a ensuite indiqué que l'enjeu n'était pas dans l'origine militaire ou civile de ces drones et que Séoul ne pourrait échapper à ses responsabilités.De leur côté, samedi, les autorités militaires sud-coréennes ont rejeté ces accusations, précisant qu'elles ne disposaient pas du type de drones, dont les photos ont été publiées par la KCNA. Elles ont expliqué qu'aucun de ses drones n'avait été déployé en septembre 2025 et le 4 janvier dernier, dates où auraient eu lieu les incursions selon Pyongyang.Le président Lee Jae Myung a annoncé que si des civils avaient envoyé ces appareils vers le Nord, cela constituerait un crime grave. Il a ainsi ordonné à l'armée et à la police de mener une enquête conjointe pour déterminer qui sont les auteurs de ces actes.A la suite de cette réaction, la sœur de Kim Jong-un a souligné que Séoul avait fait le bon choix en déclarant qu'il n'avait aucune intention de provoquer Pyongyang. Selon elle, dans le cas contraire, le Sud aurait dû faire face à des « conséquences affreuses ». Elle a une nouvelle fois condamné ces incursions qui violent la souveraineté territoriale de la Corée du Nord.