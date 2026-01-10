La Corée du Sud s'efforce d'atténuer la demande en dollar

Photo : YONHAP News

A la suite de la hausse continue du taux de change entre le won et le dollar américain, les autorités chargées des devises étrangères commencent à faire l'état sur le dépôt de dollars détenus par les banques locales. A cet effet, une réunion d'urgence, convoquée par le ministère de l'Economie et des Finances, a eu lieu la semaine dernière.Le dépôt en dollars est un produit financier qui consiste à déposer des billets verts sur un compte bancaire afin d'obtenir des intérêts ainsi que des bénéfices liés aux fluctuations du taux de change. Si ce dépôt augmente, le marché financier doit évaluer que la valeur du dollar continue d'augmenter face au won.Fin 2025, le montant total déposé dans les cinq principales banques sud-coréennes a atteint environ 67,19 milliards de dollars, soit 6,8 milliards de plus en un mois. Le ministère a donc demandé à ses interlocuteurs de respecter les procédures de vente et de gestion des produits et d'avertir plus activement des risques de pertes dus au taux de change.De son côté, le Service de supervision financière (FSS) examine les produits en dollars et les pratiques de vente de la monnaie américaine par les institutions financières du pays et à en établir d'éventuelles mesures d'amélioration.Lorsque le dollar s'achetait plus de 1 480 wons fin 2025, les autorités financières sud-coréennes avaient prolongé l'accord de swap de devises étrangères avec la Pension nationale de retraite. D'autres mesures incitatives sont en cours d'examen, telles que l'exonération des plus-values en cas de retour des investisseurs sud-coréens à la bourse nationale.