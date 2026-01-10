Restrictions chinoises : 40 escales de croisière détournées du Japon vers Incheon

Photo : YONHAP News

De plus en plus de navires de croisière mettent le cap sur le port d’Incheon, conséquence d’une politique par laquelle la Chine limite les voyages touristiques et les contenus culturels à destination du Japon. Selon l’Autorité portuaire d’Incheon (IPA), le nombre d’escales est passé de 15 en 2024 à 32 en 2025. Jusqu'à samedi dernier, 64 escales étaient déjà confirmées pour cette année dont 44 concernent des croisières au départ de l'empire du Milieu.Début et mi-décembre 2025, lorsque les tensions entre les deux pays se sont intensifiées, 40 escales de croisières en provenance de Chine ont fait l’objet de réservations d’urgence. L’IPA précise que ces dernières s'expliquent en grande partie par des facteurs politiques et soulignent que les réservations sont généralement confirmées un an à l’avance.Le nombre d’escales prolongées avec nuitée devrait également augmenter cette année à Incheon. Toujours d'après l’IPA, 12 prévoient un séjour d’au moins une nuit sur place, contre 7 l’an dernier. Par ailleurs, le nombre de compagnies de croisière ayant choisi la ville portuaire comme port d’attache est passé de trois à huit.