PIB par habitant : première baisse en trois ans

Photo : YONHAP News

L'an dernier, le PIB par habitant de la Corée du Sud a enregistré sa première baisse en trois ans avec 36 107 dollars, soit 0,3 % de moins sur un an.Le chiffre a franchi la première fois le seuil des 30 000 dollars en 2016 avec 30 839. Il a continué d'augmenter pour atteindre 35 359 dollars en 2018, avant de reculer deux années de suite pour s'établir à 33 652 en 2020. En 2021, il a bondi à 37 503 dollars grâce à la politique de relance économique post-pandémie de COVID-19, à l'allègement de la distanciation sociale et aux excellentes exportations. Mais l'année suivante, il a baissé à 34 810 en raison de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt.A noter que la croissance du PIB réel devrait être de 1 % en 2025, le niveau le plus bas enregistré depuis 2020 (-0,7 %).A l'international, selon le Fond monétaire international (FMI), Taïwan a vu son PIB atteindre 38 748 dollars par habitant, grâce à son industrie des semi-conducteurs. L'île s'est ainsi classée à la 35e place, grimpant de trois marches par rapport à 2024, alors que la Corée du Sud tombe à la 37 place (-3). C'est la principauté du Liechtenstein qui est en tête avec 231 071 dollars.