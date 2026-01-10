Community Chest of Korea : les 467 milliards de wons dépassés

Photo : YONHAP News

La Community Chest of Korea a annoncé, aujourd'hui, avoir collecté 467,6 milliards de wons, soit environ 274,3 millions d'euros, pour sa campagne 2026. L'objectif initial de 450 milliards est largement dépassé.Le thermomètre des dons a ainsi atteint 103,9°C. La barre des 100°C a été atteinte plus rapidement que l'an dernier, notamment grâce aux dons plus généreux des entreprises. Quatre principales banques du pays, dont KB et Shinhan, ont offert 80 milliards de wons et d'autres industriels, dont SK et Samsung, ont également participé.Les différents façon de donner ont également joué. Plus de 4 000 personnes ont visité la zone de dons récompensés, où tout donneur de 3 000 wons et plus s'est vu offrir un porte-clés représentant le symbole de la fédération. Plus de 410 000 citoyens ont fait un don à travers des événements organisés par KakaoTalk, la première messagerie du pays.Débutée le 1er décembre 2025, la campagne s'achèvera à la fin du mois janvier.