Conduite autonome : Hyundai Motor Group lance ses robotaxis aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Motional, la coentreprise du groupe Hyundai Motor spécialisée dans la conduite autonome, a annoncé jeudi dernier le lancement d’un service de robotaxis sans conducteur à Las Vegas d’ici la fin de l’année. Ce service reposera sur le niveau 4 de l’échelle SAE de la conduite autonome, qui en compte six, selon la classification de la Société des ingénieurs de l’automobile. A ce stade, le système est capable d’assurer la conduite sur la plupart des routes sans intervention humaine.Laura Major, PDG de Motional, a déclaré que l’entreprise renforçait actuellement ses capacités afin d’améliorer la technologie et d’élargir l’ampleur de ses opérations. Dès le début de l’année, une phase de tests pilotes sera menée afin de valider la sécurité du service et l’expérience client. Elle a expliqué que Las Vegas avait été choisie comme premier site de commercialisation en raison de la forte demande en services de mobilité à la demande et de la diversité des données de conduite.Kim Heung-soo, responsable du bureau de la stratégie mondiale (GSO) chez Hyundai Motor et Kia, a pour sa part indiqué que le groupe examinait aussi le déploiement des robotaxis dans différentes régions, y compris en Corée du Sud.