PPP : changement de nom à venir

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) engagera le mois prochain une procédure de changement de nom, un peu plus de cinq ans après avoir adopté celui actuel. Lors de la réunion du comité suprême, tenue ce matin à l’Assemblée nationale, le secrétaire général du mouvement, Jung Hui-yong, a précisé que 68,19 % des participants à une consultation, menée parmi les 774 000 membres titulaires, s’étaient prononcés en faveur de cette décision.Un concours d’idées pour trouver la nouvelle appellation sera ouvert à l’ensemble de la population. Les propositions retenues feront ensuite l’objet d’un examen par des experts, avant une finalisation de la procédure prévue en février.Pour rappel, le président du PPP, Jang Dong-hyeok, avait annoncé, mercredi dernier, lors d’une conférence de presse, son intention de changer de nom après consultation de l’ensemble des adhérents.