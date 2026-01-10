Golden Globes : « KPop Demon Hunters » élu meilleur film d'animation

Photo : KBS News

« KPop Demon Hunters », le film d'animation de Netflix, a été élu meilleur film d'animation lors de la cérémonie des Golden Globes 2026, tenue hier heure locale à Los Angeles. Le long-métrage, signé Maggie Kang et Chris Appelhans, était opposé, notamment, à « Zootopia 2 et « Demon Slayer : Kimestsu no Yaiba - The Movie ».Quant à elle, la chanson « Golden », issue de la bande originale, a remporté le prix de la meilleure chanson originale. Ejae, sa compositrice et interprète, s'est dite récompensée de ses dix ans d'efforts, d'entraînement et de déception. Elle a espéré que cette chanson pourrait aider les jeunes et adolescents à surmonter les difficultés et s'accepter eux-mêmes tels quels.Créés en 1944, les Golden Globes sont l'une des principales remises de prix hollywoodiennes, qui récompensent les meilleurs films et séries télévisées. Les nommés et les lauréats répartis dans 28 catégories sont sélectionnés par un jury composé de 300 journalistes spécialisés dans le domaine du divertissement aux États-Unis et dans le monde entier.