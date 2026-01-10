Droits de douane : Yeo Han-koo à Washington en attendant la décision de la Cour suprême

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué au Commerce extérieur est arrivé aux États-Unis afin de se préparer à une décision de la Cour suprême américaine concernant les droits de douane dits « réciproques », attendue le 14 janvier.Interrogé hier par des journalistes à son arrivée à l’aéroport, Yeo Han-koo a déclaré qu’il demeurait, à ce stade, difficile de préjuger de l’issue du jugement. Il a souligné que de nombreuses variables étaient en jeu et a insisté sur la nécessité d’une préparation approfondie.Si la Cour suprême venait, comme en première et en deuxième instance, à juger ces droits de douane illégaux, l’administration Trump devrait alors restituer aux différents pays concernés des dizaines de milliards de dollars déjà perçus. Une telle décision pourrait également affaiblir sensiblement l’influence de Washington dans les accords commerciaux déjà conclus.Durant son déplacement dans la capitale américaine, Yeo Han-koo doit rencontrer Jamieson Greer, représentant au Commerce, ainsi que des membres de la Chambre des représentants et du Sénat. Il compte également fournir des explications détaillées sur la « loi contre la manipulation de l’information » et sur la « loi sur les plateformes en ligne », deux textes ayant suscité des inquiétudes exprimées publiquement par le département d’État américain.