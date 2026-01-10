Han Byung-do élu chef de groupe parlementaire du Minjoo

Photo : YONHAP News

A l’issue d’une réunion du groupe parlementaire du Minjoo, tenue hier à l’Assemblée nationale, le député Han Byung-do a remporté le scrutin interne face à la députée Baek Hye-ryun lors du second tour pour devenir le nouveau chef du groupe parlementaire du parti présidentiel.Cette élection intervient douze jours après la démission de Kim Byung-kee, mis en cause dans plusieurs affaires, notamment pour des allégations de corruption. Han Byung-do a indiqué qu’il mettrait l’accent sur une « course contre la montre » durant les quelque quatre mois restants de son mandat.Après avoir achevé la réorganisation de sa direction, la formation au pouvoir entend désormais accélérer la gestion des tensions internes. La direction a déjà demandé à Kim Byung-kee de quitter de lui-même ses rangs. Évoquant que « toutes les options restent ouvertes », elle a également laissé entendre la possibilité d’une exclusion.Par ailleurs, Jung Cheong-rae, patron du parti de centre-gauche, prévoit de relancer sans délai le projet de réforme instaurant le système « une voix par personne », rejeté en décembre dernier lors du vote interne.