Han Byung-do élu chef de groupe parlementaire du Minjoo

A l’issue d’une réunion du groupe parlementaire du Minjoo, tenue hier à l’Assemblée nationale, le député Han Byung-do a remporté le scrutin interne face à la députée Baek Hye-ryun lors du second tour pour devenir le nouveau chef du groupe parlementaire du parti présidentiel.
Cette élection intervient douze jours après la démission de Kim Byung-kee, mis en cause dans plusieurs affaires, notamment pour des allégations de corruption. Han Byung-do a indiqué qu’il mettrait l’accent sur une « course contre la montre » durant les quelque quatre mois restants de son mandat.
Après avoir achevé la réorganisation de sa direction, la formation au pouvoir entend désormais accélérer la gestion des tensions internes. La direction a déjà demandé à Kim Byung-kee de quitter de lui-même ses rangs. Évoquant que « toutes les options restent ouvertes », elle a également laissé entendre la possibilité d’une exclusion.
Par ailleurs, Jung Cheong-rae, patron du parti de centre-gauche, prévoit de relancer sans délai le projet de réforme instaurant le système « une voix par personne », rejeté en décembre dernier lors du vote interne.