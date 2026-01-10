Endettement des ménages : le montant par emprunteur dépasse 97 millions de wons

Photo : YONHAP News

Selon un rapport soumis par la Banque de Corée (BOK) au député Park Sung-hoon du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le montant moyen des prêts par emprunteur s’élevait à 97,21 millions de wons à la fin du troisième trimestre 2025. C'est le niveau le plus élevé observé depuis le début de l’élaboration de ces statistiques en 2012, en hausse de plus de 2 millions de wons sur un an.Quant au nombre d’emprunteurs, il était de 19,68 millions. Par tranche d’âge, l’encours moyen de prêts bancaires par les quadragénaires s’établissait 114,67 millions de wons, un record. Il atteignait 93,37 millions de wons chez les quinquagénaires et 76,98 millions de wons chez les moins de 40 ans, là encore à des sommets historiques.Park Sung-hoon a estimé que, dans un contexte de taux de change élevé et de contraintes monétaires, la dette des ménages pesait sur la consommation et sur l’activité des travailleurs indépendants. Il a appelé à une stratégie de long terme visant à améliorer la structure financière et à encadrer de manière systématique les risques liés à l’endettement.