G7 : Séoul participera à une réunion sur les terres rares

Selon Reuters, les États-Unis ont convoqué, ce soir à Washington, une réunion du G7 consacrée aux terres rares. Outre les pays membres, des ministres de la Corée du Sud, de l’Inde, de l’Australie, de l’Union européenne et du Mexique doivent également y prendre part.Les participants ont en commun d’être de grands consommateurs de ces ressources stratégiques, leurs besoins cumulés représentant environ 60 % de la demande mondiale. La rencontre doit mettre en avant le caractère urgent des tensions sur l’approvisionnement et examiner les réponses possibles dans un contexte de forte dépendance à l’égard de la Chine.Un responsable américain a souligné que « l’urgence est le mot-clé de la journée », ajoutant que « de nombreux pays étant concernés par cette question, il est nécessaire d’agir rapidement ».Si Washington a placé les minerais critiques au rang de priorité et pris l’initiative de cette réunion, c’est dans un contexte de vigilance accrue face à la position dominante de Pékin qui, selon l’Agence internationale de l’énergie, contrôle les chaînes d’approvisionnement du lithium, du cobalt et des terres rares. Ces ressources sont essentielles à la production de semi-conducteurs avancés et de batteries.