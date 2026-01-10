Loi martiale : 15 ans de prison requis contre l’ex-ministre de l'Intérieur

Photo : YONHAP News

Le parquet spécial chargé de l’enquête sur la tentative d’insurrection a requis 15 ans de prison contre Lee Sang-min, ancien ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, poursuivi pour avoir joué un rôle clé dans l’exécution de la loi martiale.Lors de son réquisitoire, au cours de l'audience finale du procès tenue aujourd'hui, le parquet spécial a demandé une peine identique à celle requise précédemment contre Han Duck-soo, ex-Premier ministre, accusé d’ « aide et assistance » au principal instigateur présumé.Selon l’accusation, Lee Sang-min, pourtant considéré comme l’un des hauts responsables les plus au fait du droit, aurait eu pleinement conscience du caractère illégal de la loi martiale, tout en participant à une entreprise visant à porter atteinte à l’ordre constitutionnel. Le parquet insiste notamment sur la gravité des instructions portant sur une coupure d’électricité et d’eau visant des médias, un acte susceptible, selon lui, d’entraîner de lourdes conséquences humaines.