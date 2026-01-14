Bus de Séoul : grève générale après l'échec des négociations salariales

Photo : YONHAP News

La Seoul Bus Labor Union a annoncé, ce mardi à 1h30, l’échec des négociations salariales avec le patronat, représenté par la Seoul Bus Transportation Association, après plus de dix heures de bras de fer. Ainsi, le syndicat a entamé une grève générale à 4h, heure de début du service, interrompant le trafic sur l'ensemble des lignes de la capitale.Les deux parties ne sont pas parvenues à un accord sur plusieurs points. Le patronat a notamment proposé la mise en place d’un nouveau système de rémunération intégrant les primes dans les salaires de base, tout en suggérant une hausse d’environ 10 %. Le syndicat a toutefois réclamé une augmentation de 3 % sans réforme du système actuel.Dès le déclenchement du mouvement social, la municipalité a mis en place des moyens visant à réduire les inconvénients subis par les habitants. La fréquence du métro aux heures de pointe a été augmentée et le service de nuit devrait être assuré jusqu’à 2h du matin mercredi. Par ailleurs, les 25 arrondissements de la capitale ont déployé des navettes gratuites reliant les principaux pôles urbains aux stations de métro.