Lee Jae Myung se rend au Japon pour un sommet avec Sanae Takaichi

Photo : YONHAP News

Le président de la République est parti ce matin pour le Japon en compagnie de son épouse pour une visite de deux jours. Lee Jae Myung rencontrera cet après-midi Sanae Takaichi dans la préfecture de Nara, dont est originaire la Première ministre nippone.Ce second entretien entre les deux dirigeants se déroulera d’abord en tête-à-tête, puis dans un format élargi. Il sera suivi d’une déclaration conjointe à la presse et d’un dîner officiel. Demain, le chef de l'Etat sud-coréen visitera le temple Horyu-ji, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, qui abrite les plus anciennes structures en bois existantes au monde. Il rencontrera ensuite des membres de la communauté coréenne sur place, avant de rentrer à Séoul.Par ailleurs, hier, la chef du gouvernement japonais a exprimé, sur un réseau social, sa volonté de poursuivre de manière consciencieuse la « diplomatie de la navette » avec Séoul afin de développer des relations bilatérales tournées vers l’avenir. Précisant que le lieu de la rencontre avait été choisi à la demande de Lee Jae Myung, Sanae Takaichi a indiqué souhaiter parcourir les échanges culturels de longue date entre la péninsule coréenne et l’archipel japonais lors de cette visite à Nara, une région forte de plus de 1 300 ans d’histoire.