Parlement : désaccord sur l’audition de confirmation de Lee Hye-hoon

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, les deux camps rivaux n’ont pas réussi à adopter le plan de l’audition de confirmation de Lee Hye-hoon, candidate à la tête du nouveau ministère de la Planification et du Budget.Initialement, une réunion plénière de la commission des Finances et de l’Economie devait se tenir lundi à 14h à cet effet. Elle a toutefois été annulée en raison de divergences entre le Minjoo, le parti au pouvoir, et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l’opposition, notamment sur la liste des témoins et autres personnes à convoquer lors de l’audition. Reprogrammée pour ce matin, sa tenue reste incertaine. La date de l’audition pourrait également être reportée d’une journée, au 20 janvier.Par ailleurs, la Maison Bleue a prôné l’attente face aux controverses croissantes entourant la candidate. Kim Byung-wook, secrétaire présidentiel aux affaires politiques, a déclaré, hier, que les compétences professionnelles et l’intégrité morale de Lee Hye-hoon seraient évaluées par les citoyens à l’occasion de son audition de confirmation parlementaire.L’ancienne économiste et députée est notamment soupçonnée d’avoir abusé de son autorité à l’égard de ses collaborateurs, d’avoir bénéficié d’un traitement de faveur concernant le service militaire de ses fils et de s’être enrichie grâce aux opérations de spéculation immobilière.