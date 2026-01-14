Loi martiale : reprise de l’audience finale du procès de Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Le tribunal du district central de Séoul a ouvert, ce matin à 9h30, l’audience des plaidoiries finales du procès de Yoon Suk Yeol et de sept autres suspects, poursuivis pour insurrection en lien avec la proclamation de la loi martiale du 3 décembre 2024.Parmi les coaccusés de l’ancien président de la République figurent notamment l’ex-ministre de la Défense, Kim Yong-hyun, et l’ancien chef de l’Agence nationale de la police, Cho Ji-ho.Une audience initialement censée être la dernière de ce procès s’était déjà tenue le 9 janvier mais n'avait pu achever l’ensemble des étapes prévues, près de huit heures ayant été consacrées à l’examen des preuves par les avocats de l’ancien ministre de la Défense.Lors de l’audience d’aujourd’hui, ceux de l’ex-chef de l’Etat passeront en revue les éléments de preuve, avant les réquisitions du procureur spécial. S’ensuivront les plaidoiries des avocats de la défense, puis les déclarations finales des huit accusés. L’équipe juridique de Yoon Suk Yeol ayant déjà indiqué prévoir entre six et huit heures pour l’examen des preuves et les plaidoiries, la séance pourrait se prolonger tard dans la soirée, comme la précédente.A noter que pour le crime de chef d’une insurrection, la loi ne prévoit que trois sanctions : la peine de mort, la réclusion criminelle à perpétuité ou la détention à perpétuité.