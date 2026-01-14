Musée nationale de Corée : les ventes des produits dérivés ont atteint 41,33 milliards de wons en 2025

Photo : YONHAP News

La Fondation du Musée national de Corée (NMF) a annoncé aujourd’hui que le chiffre d’affaires annuel des produits dérivés de sa marque « MU:DS » s’était établi à environ 41,33 milliards de wons en 2025, soit 1,9 fois le niveau enregistré en 2024.L’an dernier, la popularité mondiale de « KPop Demon Hunters » a été suivie d’une forte demande. Un badge représentant un tigre avec une pie sur la tête, rappelant un personnage du film d’animation, s’est écoulé à environ 90 000 exemplaires. Le coffret de verres thermochromiques « Trois lettrés ivres », dont le visage se colore au contact d’une boisson froide, a pour sa part atteint près de 60 000 unités, pour un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de wons.La fondation intensifie désormais ses démarches à l’international. Elle a indiqué vouloir renforcer ses coopérations avec des musées étrangers et poursuivre son expansion mondiale en s’associant à de grands événements internationaux, dont les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026. Le lancement des produits conjoints avec le Grand Palais, dans le cadre du 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la France, est également prévu.Pour rappel, « MU:DS » est une marque de créations culturelles conçues à partir des collections du Musée national de Corée et de ses établissements régionaux. Son nom associe les termes « museum » et « goods ».