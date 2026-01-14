Musée nationale de Corée : les ventes des produits dérivés ont atteint 41,33 milliards de wons en 2025

La Fondation du Musée national de Corée (NMF) a annoncé aujourd’hui que le chiffre d’affaires annuel des produits dérivés de sa marque « MU:DS » s’était établi à environ 41,33 milliards de wons en 2025, soit 1,9 fois le niveau enregistré en 2024.
L’an dernier, la popularité mondiale de « KPop Demon Hunters » a été suivie d’une forte demande. Un badge représentant un tigre avec une pie sur la tête, rappelant un personnage du film d’animation, s’est écoulé à environ 90 000 exemplaires. Le coffret de verres thermochromiques « Trois lettrés ivres », dont le visage se colore au contact d’une boisson froide, a pour sa part atteint près de 60 000 unités, pour un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de wons.
La fondation intensifie désormais ses démarches à l’international. Elle a indiqué vouloir renforcer ses coopérations avec des musées étrangers et poursuivre son expansion mondiale en s’associant à de grands événements internationaux, dont les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026. Le lancement des produits conjoints avec le Grand Palais, dans le cadre du 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la France, est également prévu.
Pour rappel, « MU:DS » est une marque de créations culturelles conçues à partir des collections du Musée national de Corée et de ses établissements régionaux. Son nom associe les termes « museum » et « goods ».