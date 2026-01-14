Le Premier ministre appelle à une enquête rigoureuse sur les sectes

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a appelé à lutter contre les sectes et les mouvements pseudo-religieux, les qualifiant de « fléau social ». Lors du conseil des ministres tenu ce matin, Kim Min-seok a déclaré que la collusion politico-religieuse illégale avait favorisé des abus de pouvoir dans la gestion des affaires de l’Etat et engendré divers actes criminels et illégaux, même à l’étranger, portant atteinte au prestige de la Corée du Sud.Estimant que ces dérives pourraient entraîner de graves conséquences à l’échelle nationale, le chef du gouvernement a souligné l'importance d'une enquête conjointe rigoureuse sur les groupes concernés, notamment l’Eglise de l'Unification, également connue sous le nom de « secte Moon », ainsi que l’Eglise Shincheonji. Il a en outre exhorté l’ensemble des ministères à identifier, dans leurs domaines respectifs, des mesures visant à éradiquer les effets néfastes de ces organisations.Pour rappel, à la suite d’un ordre donné le 30 décembre par le président de la République, une équipe d’enquête conjointe du Parquet et de la police, chargée d’examiner divers soupçons de liens politico-religieux, a été mise en place le 6 janvier. Par ailleurs, lundi, Lee Jae Myung a évoqué la possibilité de dissoudre des groupes religieux causant de graves préjudices sociaux, lors d’un déjeuner avec les dirigeants des sept principales communautés religieuses du pays.