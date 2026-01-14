Loi sur le numérique : Yeo Han-koo tente de rassurer Washington

Photo : YONHAP News

En déplacement à Washington, le ministre délégué au Commerce tente de dissiper les malentendus concernant la loi que la Corée du Sud veut établir en vue d’empêcher les géants du numérique d’abuser de leur position dominante. Pour cela, hier, Yeo Han-koo a rencontré le député républicain Darrell Issa qui dans une tribune publiée récemment dans un journal américain, avait dénoncé une législation discriminatoire visant à défavoriser les entreprises américaines concernées.Le même jour, il a été reçu par des responsables d’un cabinet d’avocats local, qui offre des conseils juridiques à Séoul et a également organisé une table ronde, à laquelle étaient présents les représentants des associations américaines liées au numérique et au commerce. A cette occasion, il a expliqué les enjeux de la loi en préparation.Ce mardi, le ministre délégué doit contacter les députés et les sénateurs qui s’opposent à l’élaboration de la loi, ainsi que le représentant pour le commerce extérieur (USTR), Jamieson Greer.Pour rappel, l’USTR a repoussé à plus tard la réunion du comité américano-sud-coréen du traité de libre-échange, devant se tenir à l’origine le 18 décembre dernier dans le cadre des mesures de suivi de l’accord commercial bilatéral, finalisé fin 2025. Les médias américains ont alors attribué ce report au mécontentement de l’administration Trump à la future régulation numérique de Séoul.