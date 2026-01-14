Monnaie endommagée : 2 840 milliards de wons détruits en 2025

Photo : YONHAP News

Selon la Banque de Corée (BOK), le nombre de billets et de pièces endommagés et détruits au cours de l’année dernière s’est élevé à plus de 364 millions, pour un montant total de 2 840 milliards de wons. Aligné bout à bout, ce volume représenterait une longueur de 44 043 kilomètres, soit l’équivalent d’environ 1,1 tour de la Terre.Le volume des destructions a reculé de 23,3 % par rapport à 2024, année durant laquelle environ 475 millions d’unités avaient été éliminées. La BOK a expliqué que cette baisse résultait avant tout de la diminution des volumes de monnaie récupérés en circulation, conséquence de l’augmentation de la demande de liquidités de précaution dans un contexte de recul des taux d’intérêt.Selon les différentes coupures, 295 millions de billets ont été détruits, pour une valeur d’un peu moins de 2 830 milliards de wons. Ceux de 10 000 wons ont représenté la part la plus importante, avec 49,3 % du total, suivis de ceux de 1 000 wons, de 50 000 wons puis de 5 000 wons.Quant aux pièces, 68,82 millions ont été supprimées, pour un montant de 11,8 milliards de wons. Celles de 100 wons ont constitué près de 44 % du total, devant celles de 500 wons, de 10 wons et de 50 wons.La banque centrale a souligné que l’usage plus soigneux de la monnaie permettrait de réduire chaque année les coûts liés à sa fabrication. Elle a indiqué qu’elle poursuivrait sa campagne en faveur d’une « utilisation propre de la monnaie » afin de limiter les dépenses liées à la destruction des espèces endommagées.