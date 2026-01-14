Assaut de la Cour du district Ouest de Séoul : le pasteur Jeon Kwang-hoon face à une possible détention

Photo : YONHAP News

La Cour du district Ouest de Séoul examine depuis 10h30 aujourd'hui, la demande de mandat d’arrêt visant Jeon Kwang-hoon, soupçonné d’être à l’origine de la prise d'assaut du tribunal survenue en janvier 2025.Avant l’ouverture de l’audience, le pasteur de l’église Sarang Jeil a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a nié l’ensemble des accusations. Il a rejeté toute implication, affirmant que, le lendemain des faits, il se trouvait aux États-Unis pour assister à la cérémonie d’investiture du président américain Donald Trump et qu’il n’avait appris l’existence de l’émeute qu’une fois sur place. Il a également déclaré que le groupe qui est entré sur les lieux n’était absolument pas le sien.Par ailleurs, une soixantaine de fidèles et de proches de l’église se sont rassemblés devant le tribunal en scandant des slogans tels que « rejet du mandat », indiquant leur intention de maintenir le rassemblement jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Elle pourrait être annoncée cet après-midi.