Déclin démographique : la population scolaire en baisse

Photo : YONHAP News

Le nombre d’enfants entrant à l’école primaire en Corée du Sud devrait passer sous le seuil des 300 000 lors de la rentrée scolaire 2026 prévue en mars. Une première, selon le ministère de l’Éducation aujourd'hui.Les inscriptions en première année sont estimées à 298 178 à l’échelle nationale, d’après les projections pour la période 2026-2031. Une précédente estimation situait le passage sous les 300 000 en 2027, mais l’échéance a été avancée après une nouvelle analyse des données.La baisse confirme la contraction rapide de la population en âge scolaire. Les effectifs de CP dépassaient 700 000 enfants en 1999, contre un peu plus de 324 000 l’an dernier. Le ministère anticipe une poursuite du recul, avec environ 220 000 nouveaux élèves attendus en 2031, soit une baisse d’environ 32 % par rapport à 2025.L’ensemble des effectifs du primaire, du collège et du lycée devrait également passer sous la barre des cinq millions cette année.