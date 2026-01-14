Minéraux critiques : Washington allie ses pays amis pour contrer la dépendance chinoise

Photo : KBS News

Les Etats-Unis ont tenu, hier à Washington, une conférence des ministres des Finances des pays membres du G7 ainsi que de la Corée du Sud, de l'Australie, de l'Inde et du Mexique. Le représentant pour le commerce extérieur (USTR) et le directeur de la banque américaine d’import-export étaient également présents.L'objectif de cette réunion était de se pencher sur les moyens de stabiliser et diversifier les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, dont les terres rares afin de sortir de la dépendance chinoise. Selon le Trésor américain, qui l'a organisée, les participants ont exprimé leur souhait de régler au plus vite les points faibles des chaînes et l’administration Trump a présenté les mesures qu’elle avait déjà prises afin de les rendre résilientes et sûres, ainsi que les plans à mettre en œuvre dans ce sens.Le secrétaire au Trésor s’est voulu optimiste, affirmant que les pays participants opteront pour l’atténuation des risques plutôt que pour le découplage. Scott Bessent, les a également appelés à renforcer la résilience de leurs propres chaînes d’approvisionnement en minéraux essentiels.