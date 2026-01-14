La presse japonaise évoque le néo-isolationnisme américain comme un enjeu commun pour Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Le néo-isolationnisme prôné par les Etats-Unis constituerait l’un des principaux sujets d’intérêt commun entre la Corée du Sud et le Japon. C’est ce qu’estime le Sankei Shimbun dans son édition de mardi, en amont du nouveau sommet entre les dirigeants sud-coréen et japonais.Selon le quotidien de l’archipel, la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, chercherait à intensifier les relations avec Séoul afin de faire face aux incertitudes sécuritaires croissantes en Asie de l’Est, découlant notamment de la priorité accordée par Donald Trump au continent américain ainsi qu’à l’hémisphère occidental.Le média conservateur cite la Stratégie de sécurité nationale (NSS), publiée le mois dernier par l’administration américaine, comme l’exemple par excellence du néo-isolationnisme américain, également appelé « doctrine Donroe », une expression créée en fusionnant le nom de Donald Trump et celui de James Monroe, créateur de la « doctrine Monroe » refusant toute intervention des puissances européennes dans les affaires sur le continent américain. D’après le journal économique, il serait essentiel pour Séoul et Tokyo, directement exposés aux menaces chinoises, russes et nord-coréennes, de maintenir l’implication de Washington en Asie de l’Est, estimant que la coopération sud-coréano-japonaise pourrait constituer un levier en ce sens.Le Sankei Shimbun estime par ailleurs que le sommet entre Lee Jae Myung et Sanae Takaichi servira de banc d’essai pour la diplomatie pragmatique du président sud-coréen qui souhaite consolider les relations aussi bien avec Tokyo et qu’avec Pékin.De son côté, le Yomiuri Shimbun indique que la rencontre, prévue dans la préfecture de Nara, devrait porter sur les réponses à apporter face à la Chine, à la Corée du Nord et à l’administration Trump. Le journal le plus tiré de l’archipel souligne également qu’un dirigeant sud-coréen est accueilli pour la première fois hors de la capitale japonaise pour un sommet depuis la reprise de la diplomatie de la navette entre les deux voisins.