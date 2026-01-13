Sommet Séoul-Tokyo : ouverture d'un nouveau cycle de coopération

Photo : YONHAP News

Le sommet bilatéral entre Lee Jae Myung et Sanae Takaichi s’est tenu cet après-midi dans la préfecture de Nara au Japon.Lors de son discours liminaire, le président sud-coréen a rappelé que les liens bilatéraux avaient été marquées par un passé douloureux, tout en soulignant que soixante ans se sont écoulés depuis la normalisation des relations diplomatiques. Il a estimé que cette rencontre ouvrait un nouveau cycle et a insisté sur l’importance de la coopération Séoul-Tokyo dans un contexte international qu’il a qualifié de complexe.De son côté, la Première ministre nipponne a affirmé sa volonté de faire progresser les échanges bilatéraux, en soulignant le rôle commun que les deux pays entendent jouer pour la stabilité régionale. Elle s’est également félicitée de la solidité du partenariat, confirmée l’an dernier à l’occasion du soixantième anniversaire de la normalisation des relations entre les deux voisins.A la fin de leurs échanges, les deux dirigeants doivent assister à une conférence de presse conjointe avant de prendre part à un diner officiel.Pour rappel, le chef de l'Etat sud-coréen est arrivé en fin de matinée à Nara, région natale et fief politique de la chef du gouvernement japonais, pour un déplacement de deux jours et une nuit. Demain, avec son hôte, il se rendra au temple Horyu-ji, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, qui abrite les plus anciennes structures en bois existantes au monde.