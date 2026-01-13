Séoul-Tokyo : Lee Jae Myung et Sanae Takaichi veulent orienter leur partenariat vers l’avenir

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et la Première ministre japonaise ont tenu, ce mardi après-midi, un sommet bilatéral à Nara au Japon. A la sortie de leur tête-à-tête, Lee Jae Myung et Sanae Takaichi ont tenu une conférence de presse conjointe, afin de dévoiler le contenu de leurs discussions portées non seulement sur des sujets qui préoccupent les deux nations mais aussi sur des enjeux régionaux et mondiaux.Le chef de l’Etat sud-coréen a déclaré que « dans un ordre international complexe, la coopération Séoul-Tokyo est plus importante que jamais et plus importante que toute autre ». La cheffe du gouvernement nippon a, quant à elle, affirmé que cette nouvelle rencontre avait convaincu les deux voisins de pleinement assumer un rôle équitable en faveur de la stabilité régionale.Le président Lee a expliqué avoir échangé avec son hôte sur des mesures concrètes afin d’orienter la coopération bilatérale orientée vers l’avenir. Il a ajouté qu'ils avaient également ressenti la nécessité d’aller au-delà d’une collaboration économique pour développer une coopération plus globale, visant à construire ensemble les normes internationales.Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur volonté de travailler conjointement et avec Washington pour la dénucléarisation complète de la péninsule et l’instauration de la paix dans la région. Des avancées ont également eu lieu dans les questions historiques, dont celle de la mine de Chosei, où des travailleurs coréens ont été exploités pendant l'occupation.Pour rappel, Lee Jae Myung est arrivé en fin de matinée, avec son épouse, dans la région natale et fief politique de Sanae Takaichi, pour un déplacement de deux jours. Ce soir, il doit participer à un diner officiel avec celle-ci. Demain, ils se rendront ensemble au temple Horyu-ji, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.