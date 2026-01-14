Le procureur spéciale requiert la peine de mort contre Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Ce mardi, le tribunal du district central de Séoul a ouvert, à 9h30, l’audience des plaidoiries finales du procès de l’ex-président de la République Yoon Suk Yeol ainsi que de sept autres suspects, poursuivis pour insurrection en lien avec la proclamation de la loi martiale du 3 décembre 2024.Après plus de 11 heures de séance, le procureur spécial en charge de l’affaire a finalement requis la peine de mort à l'encontre du dirigeant destitué, en jugeant son acte comme une violation grave de la Constitution. Selon lui, il a manqué à son devoir de la défendre et a provoqué chez les citoyens une angoisse extrême leur rappelant la période de la dictature.Tout au long de la journée, les avocats de l'ancien chef de l'Etat avaient formulé des arguments en faveur de leur client, en le comparant par exemple à de grandes figures historiques comme Galilée et Giordano Bruno, injustement condamnés.Yoon Suk Yeol connaîtra son jugement en première instance à la mi-février.A noter que pour le crime de chef d’une insurrection, seules trois sanctions sont possibles : la peine de mort, la réclusion criminelle à perpétuité ou la détention à perpétuité. Pour rappel, abolie de facto depuis 1997, la peine capitale est légale mais non appliquée en Corée du Sud.Parmi les autres accusés, la réclusion criminelle à perpétuité a été requise contre l'ancien ministre de la Défense, Kim Yong-hyun, et 30 ans de prison ont été demandés pour Noh Sang-won, l'ex-chef du renseignement de la défense (KDIC).