Loi martiale : verdict en première instance du procès de Yoon Suk Yeol attendu le 19 février

Photo : Yonhap / Seoul Central District Court

Le jugement en première instance dans le procès de Yoon Suk Yeol et de sept autres accusés, poursuivis pour insurrection, sera rendu le 19 février à 15h. L’annonce a été faite dans la nuit de mardi à mercredi par le tribunal du district central de Séoul à l’issue de l’audience finale de l’affaire de la loi martiale décrétée par l’ancien président de la République le 3 décembre 2024.La séance a débuté hier à 9h30 et s’est achevée ce matin à 2h25. Elle s’est ouverte par l’examen des preuves par les avocats de l’ex-chef de l’Etat, qui a duré plus de neuf heures. Le procureur spécial a ensuite présenté ses réquisitions. Il a réclamé la peine de mort à l’encontre de l’ancien dirigeant, l’accusant d’avoir tenté de mener une insurrection et de ne manifester aucun remords pour ses actes. Il a également requis la réclusion à perpétuité contre l’ancien ministre de la Défense, Kim Yong-hyun. 30 ans de prison ont été demandés pour Noh Sang-won, l'ex-chef du renseignement de la défense (KDIC), et 20 ans pour l’ancien dirigeant de la police nationale, Cho Ji-ho.Lors des déclarations finales des accusés, Yoon Suk Yeol s’est exprimé pendant 90 minutes, réitérant ses justifications concernant l’instauration de l’état d’exception.