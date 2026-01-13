Aller au menu Aller à la page

La classe politique réagit à la réquisition contre Yoon Suk Yeol

Write: 2026-01-14 09:43:44Update: 2026-01-14 10:52:56

Photo : YONHAP News

Dans un communiqué publié mardi soir, la Maison Bleue s’est exprimée au sujet de la réquisition de la peine de mort formulée par le procureur spécial Cho Eun-suk à l’encontre de l’ex-chef de l’Etat Yoon Suk Yeol, poursuivi pour insurrection. La présidence a déclaré compter sur le tribunal pour rendre son jugement « conformément à la loi, aux principes et aux attentes des citoyens ».

De son côté, le Minjoo a salué un réquisitoire « raisonnable et conforme aux attentes de l’opinion publique ». Selon la formation au pouvoir, le procureur spécial a exigé que l’ancien président assume solennellement ses responsabilités pour des actes visant à détruire l’ordre constitutionnel et à s’emparer de la souveraineté du peuple par la violence. Le parti de centre-gauche a également martelé qu’aucune hésitation ne devait être permise dans la condamnation du « coupable de l’Histoire », soulignant la nécessité de démontrer qu’aucune tolérance ni exception ne saurait être accordée face à la destruction de la Constitution.

A l’inverse, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition et ancien mouvement de Yoon Suk Yeol, a jugé inapproprié de commenter les réquisitions du procureur. La formation conservatrice a rappelé laconiquement que l’ex-président avait déjà quitté ses rangs, tout en réaffirmant sa volonté de faire peau neuve et d’avancer vers l’avenir.
