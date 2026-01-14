Assaut de la Cour du district Ouest de Séoul : le pasteur Jeon Kwang-hoon incarcéré

Photo : YONHAP News

Le pasteur militant conservateur Jeon Kwang-hoon a été placé en détention provisoire mardi, après l’émission d’un mandat en ce sens par le tribunal du district Ouest de Séoul. Il est soupçonné d’être à l’origine de la prise d’assaut de cette juridiction en janvier 2025. Le tribunal a justifié sa décision en estimant que le suspect présentait des risques de fuite et de destruction de preuves.Le dirigeant de l’église Sarang Jeil est accusé d’avoir incité des partisans de Yoon Suk Yeol à pénétrer par effraction dans le bâtiment judiciaire dans la nuit du 18 au 19 janvier 2025, afin de protester contre la délivrance d’un mandat d’arrêt visant l’ancien président. Pour ce faire, il aurait manipulé psychologiquement certains fidèles en exploitant leurs croyances et fourni un soutien financier à des YouTubeurs conservateurs.Après l’arrestation de son dirigeant, l’église Sarang Jeil a dénoncé, dans un communiqué, une « décision motivée par des pressions politiques et des considérations liées à l’opinion publique, plutôt que fondée sur la loi et les preuves ».Pour rappel, lors d’une conférence de presse tenue hier dans la matinée devant le tribunal où il devait être auditionné, Jeon Kwang-hoon avait nié toute implication dans les violences commises au sein de l’enceinte judiciaire, tout en s’en prenant au pouvoir en place.