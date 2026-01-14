Grève des bus à Séoul : multiplication du nombre de métros et de bus affrétés

Photo : YONHAP News

Au deuxième jour de la grève des bus à Séoul, la municipalité a décidé de renforcer ses mesures d’urgence afin de réduire les désagréments des citoyens.Tout d'abord, les horaires de pointe du métro sont étendus de 7h à 11h et de 18h à 22h. Ainsi, 203 trains supplémentaires seront mis en circulation. Le dernier circulera jusqu’à 2h du matin, soit une heure de plus que d'habitude. Dans les stations les plus fréquentées, des rames vides seront déployées et le nombre d'effectifs de sécurité sera doublé.La ville prévoit également d'augmenter le nombre de bus affrétés de 677 à 763. Hier, ils ont permis de transporter environ 80 000 passagers.Par ailleurs, alors que davantage d'habitants utilisent des voitures particulières face à la grève, Séoul autorise temporairement la circulation sur les voies réservées aux bus. Les compagnies de taxis sont, quant à elle, encouragées à intensifier leurs activités aux heures de pointe.