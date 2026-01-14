PPP : le comité d'éthique décide de radier son ancien dirigeant Han Dong-hoon

Photo : KBS News

Mercredi, le comité d’éthique du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l’opposition, a décidé d’exclure son ancien dirigeant en raison de propos diffamatoires visant le parti, attribués à des membres de sa famille.Dans un communiqué, le mouvement conservateur a indiqué qu’entre septembre et novembre 2024, des proches de Han Dong-hoon avaient publié, sur le forum interne du parti, de nombreux messages calomnieux à l’encontre du président de la République de l’époque, Yoon Suk Yeol, de son épouse Kim Keon-hee, ainsi que d’autres figures du PPP. Selon le parti, ces publications, signées par six utilisateurs distincts, provenaient de seulement deux adresses IP et l'interessé avait reconnu en avoir eu connaissance par la suite.Le PPP estime que ces agissements systématiques ont alimenté des dissensions internes et porté atteinte à sa crédibilité auprès de l’opinion publique, jugeant que son ex-dirigeant doit en assumer les responsabilités morales et politiques.Le 30 décembre dernier, le comité d’audit interne avait transmis les conclusions de son enquête au comité d’éthique. Selon le règlement du parti, l’exclusion constitue la sanction disciplinaire la plus lourde et doit encore être validée par un vote du comité suprême.A la suite de cette décision, Han Dong-hoon a réagi sur les réseaux sociaux, affirmant sa volonté de continuer à défendre la démocratie aux côtés des citoyens. Il avait, quelques jours auparavant, porté plainte contre le président du comité d’audit interne, l’accusant d’avoir manipulé les résultats de l’enquête.