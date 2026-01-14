Prix à l’importation : hausse pour le deuxième mois consécutif

Photo : YONHAP News

L'indice des prix à l’importation a augmenté de 0,7 % en glissement mensuel. Selon les données publiées ce matin par la Banque de Corée (BOK), il s'est établi à 142,39 en décembre, en hausse pour le deuxième mois consécutif.Cette progression s’explique en grande partie par l’affaiblissement de la devise nationale. Le dollar américain s’échangeait à 1 467,40 wons le mois dernier contre 1 457,77 wons le mois précédent, soit une hausse de 0,7 %.La BOK a expliqué que les prix à l’importation restaient stables sur la base des monnaies du contrat, utilisée dans les transactions réelles, mais ceux calculé en won ont progressé en raison de la dépréciation de la monnaie sud-coréenne.Par catégorie, les prix du charbon et des produits pétroliers ont reculé de 1,6 % sur un mois, sous l’effet de la baisse des cours internationaux du pétrole. A l’inverse, les produits miniers se sont accrus de 0,2 %, notamment avec le renchérissement des minerais de cuivre de 10 %. Parmi les biens intermédiaires, les métaux de base ont enregistré une hausse marquée de 3,8 %.Quant à l'indice des prix à l’exportation, il a également connu une augmentation de 1,1 %, principalement porté par les produits manufacturés. Parmi eux, les ordinateurs, les équipements électroniques et optiques ont progressé de 2,7 %, tandis que les métaux de base ont grimpé de 5,3 %.Sur l’ensemble de l’année 2025, les prix à l’importation ont reculé de 0,4 % sur un an, du fait de la diminution des prix internationaux des matières premières.