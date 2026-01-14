BTS : nouvelle tournée mondiale à partir d'avril

Photo : YONHAP News

BigHit Music a annoncé aujourd’hui, via la plateforme communautaire Weverse, que BTS donnerait le coup d’envoi de sa nouvelle tournée mondiale les 9, 11 et 12 avril au Complexe sportif de Goyang. Ce retour sur scène interviendra près de quatre ans après la tournée « BTS Permission to Dance on Stage », conclue en 2022 à Las Vegas.Selon l’affiche et le calendrier dévoilés par l'agence, le boys band se produira dans 34 villes à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud et l’Asie, pour un total de 79 concerts. Le label a précisé qu’il s’agissait du plus grand nombre de représentations jamais enregistré pour une tournée unique d’un artiste de K-pop, ajoutant que des dates supplémentaires au Japon et au Moyen-Orient seraient annoncées ultérieurement.Le passage en Amérique du Nord débutera les 25 et 26 avril au Raymond James Stadium en Floride. En juin et juillet, le groupe se rendra en Europe, avec 10 concerts prévus dans 5 villes, dont Londres et Paris. Il poursuivra ensuite en Amérique du Sud, notamment à São Paulo et Buenos Aires, avant d’étendre son parcours au Moyen-Orient.En amont de cette tournée mondiale, BTS publiera son cinquième album studio, composé de 14 titres, le 20 mars.