Emploi : progression de 193 000 postes en 2025

Photo : YONHAP News

L'année dernière, le nombre d'employés a augmenté de 193 000 sur un an pour atteindre 28,7 millions. C'est ce que révèlent les données publiées ce matin par l'Agence nationale des données et des statistiques. La hausse reste inférieure à 200 000 pour la deuxième année consécutive.Par secteur, une baisse a été enregistrée dans la construction (-125 000), ainsi que dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (-107 000). A l’inverse, la santé et les services sociaux (+237 000), ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques (+54 000) ont enregistré une progression.Par tranche d’âge, le nombre d'employés a diminué chez les personnes dans la vingtaine, les quadragénaires, et les quinquagénaires. En revanche, il a augmenté chez les plus de 60 ans et les trentenaires.Le taux d’emploi des plus de 15 ans s’est établi à 62,9 %, en hausse de 0,2 point en glissement annuel. Celui des 15 à 64 ans, utilisé comme référence par l’OCDE, a atteint 69,8 %.Enfin, en décembre dernier, le nombre de travailleurs a progressé de 168 000 sur un an, soit la hausse la plus faible depuis août dernier.