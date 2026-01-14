Lee Jae Myung conclut son déplacement au Japon par une rencontre avec les expatriés

Photo : YONHAP News

Lors de la deuxième et dernière journée de son déplacement au Japon, le président de la République s’est rendu ce matin au temple Horyu-ji, situé dans la préfecture de Nara, en compagnie de la Première ministre japonaise.Ce site historique témoigne des échanges anciens entre la péninsule coréenne et l’archipel japonais. Il abrite notamment une statue en bois du bodhisattva Guanyin, également connue sous le nom de « Kannon de Baekje », un ancien royaume du pays du Matin clair.Lee Jae Myung a ensuite rencontré des membres de la communauté coréenne locale. A cette occasion, il a remercié les descendants et les ressortissants d’avoir protégé ensemble la démocratie lors de la proclamation de la loi martiale par son prédécesseur.Par ailleurs, hier, à l’issue de leur sommet, le chef de l’Etat sud-coréen et son hôte avaient pris part à un évènement informel au cours duquel ils ont joué ensemble de la batterie. Amatrice de cet instrument, Sanae Takaichi a accompagné son invité dans l’interprétation de « Golden », une chanson du film d’animation « KPop Demon Hunters », et de « Dynamite », l’un des tubes du groupe sud-coréen BTS.