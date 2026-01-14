Séoul-Tokyo : les médias japonais mettent en avant la coopération en matière de sécurité économique

Photo : YONHAP News

Les médias japonais ont mis l’accent sur les avancées obtenues dans le domaine de la sécurité économique à l’issue du sommet tenu hier entre Lee Jae Myung et Sanae Takaichi. Ils soulignent notamment les discussions sur les chaînes d’approvisionnement.Les principaux quotidiens, le Yomiuri, l’Asahi et le Mainichi, ont tous fait ressortir, dans leurs titres, une convergence de vues entre Séoul et Tokyo sur le renforcement de la sécurité économique.Pour rappel, lors de la conférence de presse conjointe, la Première ministre japonaise a indiqué que les deux pays étaient convenu de promouvoir une coopération visant à garantir des bénéfices mutuels dans ce domaine et de poursuivre les discussions entre les ministères concernés.Plusieurs analyses ont replacé ces résultats dans un contexte régional marqué par les tensions avec Pékin. Le Sankei Shimbun a estimé que ce rapprochement tenait compte des contrôles chinois sur les exportations de biens à double usage, tandis que le Yomiuri et l’Asahi ont mis en avant, chacun à leur manière, la volonté du Japon de renforcer sa coordination avec la Corée du Sud face aux pressions économiques de la Chine et à la dégradation persistante des relations sino-japonaises.