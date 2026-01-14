Patinoire de la place de Séoul : plus de 100 000 visiteurs depuis son ouverture

Photo : YONHAP News

Selon la municipalité de Séoul, hier, la patinoire de la place de Séoul a franchi le seuil des 100 000 visiteurs cumulés depuis son ouverture le 19 décembre. Ce chiffre correspond à une fréquentation moyenne quotidienne d’environ 4 000 personnes, un niveau supérieur à celui enregistrée l'hiver dernier, qui s’établissait à 3 269.Cette année, l’installation a joué un rôle de pôle central en lien avec le Seoul Winter Festa 2025, qui s’est achevé le 4 janvier. Elle servait également de point de liaison entre plusieurs sites emblématiques du centre-ville, dont la place Gwanghwamun, le ruisseau Cheonggyecheon et le Dongdaemun Design Plaza.A l’occasion du passage du cap des 100 000 visiteurs, les autorités ont organisé un programme commémoratif. Plus tôt, sur le site officiel de la ville, les internautes étaient invités à anticiper la date de ce franchissement symbolique.Le bureau du tourisme et des sports de Séoul a indiqué que la patinoire avait fait l’objet d’un réaménagement visant à créer une ambiance plus chaleureuse et à diversifier les activités proposées. Il a ajouté que la municipalité veillerait à garantir des conditions de sécurité adaptées pour l’ensemble des usagers.Tous ceux qui désirent y patiner peuvent encore le faire jusqu’au 8 février. L’entrée coûte seulement 1 000 wons, un inchangé depuis 2004.