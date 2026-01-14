Aller au menu Aller à la page

Patinoire de la place de Séoul : plus de 100 000 visiteurs depuis son ouverture

Write: 2026-01-14 13:49:11Update: 2026-01-14 14:23:06

Photo : YONHAP News

Selon la municipalité de Séoul, hier, la patinoire de la place de Séoul a franchi le seuil des 100 000 visiteurs cumulés depuis son ouverture le 19 décembre. Ce chiffre correspond à une fréquentation moyenne quotidienne d’environ 4 000 personnes, un niveau supérieur à celui enregistrée l'hiver dernier, qui s’établissait à 3 269.

Cette année, l’installation a joué un rôle de pôle central en lien avec le Seoul Winter Festa 2025, qui s’est achevé le 4 janvier. Elle servait également de point de liaison entre plusieurs sites emblématiques du centre-ville, dont la place Gwanghwamun, le ruisseau Cheonggyecheon et le Dongdaemun Design Plaza.

A l’occasion du passage du cap des 100 000 visiteurs, les autorités ont organisé un programme commémoratif. Plus tôt, sur le site officiel de la ville, les internautes étaient invités à anticiper la date de ce franchissement symbolique.

Le bureau du tourisme et des sports de Séoul a indiqué que la patinoire avait fait l’objet d’un réaménagement visant à créer une ambiance plus chaleureuse et à diversifier les activités proposées. Il a ajouté que la municipalité veillerait à garantir des conditions de sécurité adaptées pour l’ensemble des usagers.

Tous ceux qui désirent y patiner peuvent encore le faire jusqu’au 8 février. L’entrée coûte seulement 1 000 wons, un inchangé depuis 2004.
