Patinoire de la place de Séoul : plus de 100 000 visiteurs depuis son ouverture

Selon la municipalité de Séoul, hier, la patinoire de la place de Séoul a franchi le seuil des 100 000 visiteurs cumulés depuis son ouverture le 19 décembre. Ce chiffre correspond à une fréquentation moyenne quotidienne d’environ 4 000 personnes, un niveau supérieur à celui enregistrée l'hiver dernier, qui s’établissait à 3 269.
Cette année, l’installation a joué un rôle de pôle central en lien avec le Seoul Winter Festa 2025, qui s’est achevé le 4 janvier. Elle servait également de point de liaison entre plusieurs sites emblématiques du centre-ville, dont la place Gwanghwamun, le ruisseau Cheonggyecheon et le Dongdaemun Design Plaza.
A l’occasion du passage du cap des 100 000 visiteurs, les autorités ont organisé un programme commémoratif. Plus tôt, sur le site officiel de la ville, les internautes étaient invités à anticiper la date de ce franchissement symbolique.
Le bureau du tourisme et des sports de Séoul a indiqué que la patinoire avait fait l’objet d’un réaménagement visant à créer une ambiance plus chaleureuse et à diversifier les activités proposées. Il a ajouté que la municipalité veillerait à garantir des conditions de sécurité adaptées pour l’ensemble des usagers.
Tous ceux qui désirent y patiner peuvent encore le faire jusqu’au 8 février. L’entrée coûte seulement 1 000 wons, un inchangé depuis 2004.