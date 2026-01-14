Aller au menu Aller à la page

Grève des bus à Séoul : fin du mouvement

Write: 2026-01-15 09:17:05

Grève des bus à Séoul : fin du mouvement

Photo : YONHAP News

Les bus de la capitale ont repris du service aujourd'hui, après deux jours de grève. Conséquence de l'accord trouvé à l'issue des négociations salariales entre le syndicat des chauffeurs et le patronat dans la nuit de mercredi à jeudi.

Au terme de neuf heures de discussion, les deux parties se sont entendues sur les principaux points de blocage. Elles sont convenues d’augmenter de 2,9 % les salaires, 0,1 point de moins que réclamé par le syndicat, ainsi que de relever progressivement l’âge légal de départ à la retraite, de 63 à 64 ans à partir de juillet prochain, et à 65 ans dès juillet 2027. 

Sur l’inspection semestrielle des services de bus, effectuée par la municipalité dont le syndicat revendique la suspension, il a été décidé de créer une task force dédiée réunissant les représentants des chauffeurs, des employeurs et du gouvernement, afin d’approfondir les discussions. 

La mairie de Séoul a par conséquent levé les mesures d’urgence prises pour minimiser les perturbations causées par le mouvement social.
