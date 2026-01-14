Le won sud-coréen est sous-évalué selon Scott Bessent

Photo : YONHAP News

Le secrétaire au Trésor américain estime que le won sud-coréen, qui s’est affaibli d’environ 10 % en six mois, est sous-évalué, et que cette dégringolade n’est pas conforme aux fondamentaux économiques solides de la Corée du Sud.Selon le communiqué de presse publié hier par le ministère des Finances américain, Scott Bessent a fait cette remarque, lors d’un entretien avec son homologue sud-coréen, Koo Yun-cheol, lundi à Washington en marge d’une réunion internationale consacrée aux minéraux critiques.Le patron du Trésor a également indiqué que les fluctuations excessives sur le marché des changes ne sont pas souhaitables. Une position qui n’est pas différente de celle de Séoul, et qui peut être interprétée comme une intervention verbale visant à inverser l’évolution du marché. En effet, ce jeudi, le dollar a légèrement reculé et s’est échangé à 1 469,70 wons, soit 7,80 wons de moins qu’hier.A ce propos, les médias étrangers, dont l’agence Bloomberg, rapportent que l’administration Trump a exceptionnellement exprimé son intention de soutenir la valeur de la devise sud-coréenne.Scott Bessent a par ailleurs souligné l’importance de mettre en œuvre l’accord commercial entre les deux pays, précisant notamment les engagements d’investissements sud-coréens sur le sol américain. Selon lui, les résultats économiques solides permettent à la Corée du Sud de devenir un partenaire clé des Etats-Unis. Il aurait voulu dire par là que Séoul ne doit pas invoquer la chute du won pour retarder de tenir ses promesses d’investissements.