Semi-conducteurs : Yeo Han-koo reporte son retour pour évaluer l’impact du décret américain

Photo : YONHAP News

En déplacement aux Etats-Unis, le ministre délégué au Commerce extérieur a reporté son retour en Corée du Sud d'une journée afin d’évaluer l’impact sur les entreprises sud-coréennes, de la proclamation liée aux semi-conducteurs signée mercredi par Donald Trump.Celle-ci instaure des droits de douane de 25 % sur certains modèles importés aux Etats-Unis puis réexportés vers des pays tiers, comme les puces d’intelligence artificielle H200 de Nvidia, entièrement fabriqué à Taïwan par TSMC. Pour certains experts, cette mesure reviendrait à appliquer des droits de douane aux ventes vers la Chine.La Maison Blanche a précisé que, dans un avenir proche, des tarifs douaniers plus étendus pourraient être imposés sur les importations de semi-conducteurs et de produits dérivés, et qu'un dispositif de compensation tarifaire correspondant serait mis en place.Interrogé par des journalistes à la gare Union de Washington, Yeo Han-koo a indiqué que les autorités suivaient de près la proclamation, ainsi que les décrets concernés. Il a ajouté que le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie menait actuellement une analyse conjointe avec les acteurs du secteur. Ce report de calendrier vise, selon lui, à recueillir davantage d’informations sur le terrain et à rencontrer des responsables américains.