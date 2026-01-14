Automobiles : les exportations atteignent un niveau record en 2025

Photo : YONHAP News

En 2025, les exportations de véhicules ont totalisé 71,9 milliards de dollars, en hausse de 1,7 % sur un an. Un nouveau record selon le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie. Le seuil des 70 milliards de dollars est également franchi pour la troisième année consécutive.En détail, les expéditions des modèles écologiques ont augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 25,767 milliards de dollars. Ceux hybrides se sont distingués, avec 14,8 milliards de dollars, soit une progression de 30 %.La production nationale a crû de 0,6 % à 4,1 millions de véhicules. Parmi eux, 67 % ont été destinés à l’exportation. Sur le marché intérieur, les ventes se sont élevées à 1,68 million d'unités dont 81 % pour les marques coréennes.Le ministère a expliqué que 2025 avait été marquée par les droits de douane américains, qui ont fait peser une menace sur l’industrie automobile. Il a toutefois souligné que le renforcement de la compétitivité des véhicules écologiques et des batteries rechargeables, la mise en place de mesures d’urgence face aux tarifs de Washington, ainsi que la conclusion des négociations avec l'administration Trump avaient permis de lever les incertitudes et d’atteindre un niveau d’exportations record.