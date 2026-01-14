Wi Sung-lac préconise de traiter l’affaire du drone avec sang-froid

Photo : YONHAP News

Le conseiller de Lee Jae Myung à la sécurité nationale a affirmé que ni le gouvernement ni l’armée du Sud n’a fait voler un drone au-dessus du territoire nord-coréen, et que si des civils sont impliqués dans cet envoi, ils devront être sanctionnés, leurs actes risquant de violer la loi en vigueur, ainsi que l’armistice de 1953.Wi Sung-lac, qui accompagnait le président de la République lors de son déplacement au Japon, a tenu ces propos, en réponse aux questions de journalistes au cours d’un point presse hier à Osaka. Il a ainsi coupé court à la possibilité évoquée par certains partisans de la politique d’apaisement avec Pyongyang qui expriment leur espoir de transformer cette situation en opportunité d’améliorer les relations intercoréennes, actuellement au point mort.Selon le haut fonctionnaire, pour renouer le dialogue avec Pyongyang, il faudra prendre en considération plusieurs facteurs. Il a alors tenu à rappeler que le régime de Kim Jong-un a lui aussi fait survoler des drones dans l’espace aérien de Séoul par le passé, également en violation de l’armistice. Il a ensuite indiqué que la reprise du dialogue bilatéral doit reposer sur une position équilibrée de l’un de l’autre, et que les dossiers diplomatiques et sécuritaires doivent être traités avec sang-froid et prudence, comme le fait l’administration Lee.Pour rappel, dans un communiqué publié dimanche, le Nord avait annoncé avoir abattu un drone au-dessus du territoire près de la frontière avec le Sud, et demandé à Séoul des explications. En réponse, l’armée sud-coréenne a affirmé qu’elle ne possédait aucun aéronef de ce modèle. Plus tard, un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification, dirigé par Chung Dong-young, un ardent défenseur de la réconciliation intercoréenne, a indiqué qu’il y aurait là matière à atténuer les tensions entre les deux parties.