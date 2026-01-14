Lee Jae Myung reçoit le président de l’Autorité exécutive d’Abu Dhabi

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, ce matin, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, président de l’Autorité exécutive d’Abu Dhabi. Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les projets évoqués lors de la visite d’Etat de Lee Jae Myung aux Emirats arabes unis, notamment le développement et la production conjoints de systèmes d’armement.Le chef de l’Etat a fait part de son souhait de voir le président émirati effectuer une visite d’Etat en Corée du Sud afin d’engager des discussions concrètes. Il a rappelé que le secrétaire général de son cabinet était chargé des projets conjoints avec Abu Dhabi, avant de demander s’ils entretenaient de bonnes relations. Il a ajouté que de nombreux préparatifs détaillés avaient déjà été menés concernant les projets à conduire entre les deux pays.Khaldoon Khalifa Al Mubarak a répondu qu’il travaillerait en étroite concertation avec Kang Hoon-sik, qu’il considère comme un frère aîné. Il a enfin indiqué que son dirigeant lui avait demandé de transmettre ses salutations et soulignait lui aussi l’importance d’obtenir, dans les plus brefs délais, des résultats visibles.